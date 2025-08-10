Mobilisation massive de réservistes : "pas d'alternative", selon la conseillère juridique du gouvernement

Articles recommandés -

La conseillère juridique du gouvernement israélien, Gali Baharav-Miara, a publié dimanche son avis sur la mobilisation de centaines de milliers de réservistes dans le cadre de l'extension des opérations militaires dans la bande de Gaza. Malgré les "difficultés juridiques" soulevées par cette mesure, notamment concernant l'inégalité du fardeau entre différentes populations, elle estime qu'il n'y a "pas d'alternative" compte tenu de la situation sécuritaire.

Le gouvernement doit approuver la prolongation de la mobilisation des réservistes, permettant l'émission d'un maximum de 430 000 ordres de mobilisation d'ici le 30 novembre 2025. Cette décision s'inscrit dans les préparatifs de l'occupation de la ville de Gaza, une opération qui devrait durer au moins six mois selon les estimations militaires.

Évacuation massive prévue

Plus de 800 000 Palestiniens vivent actuellement dans la ville de Gaza. Tsahal se prépare à commencer l'évacuation de cette population vers la zone humanitaire de Mawasi dans environ deux semaines. Ce processus d'évacuation devrait s'étaler sur au moins un mois et demi avant le lancement des manœuvres terrestres dans la ville.

Pour accompagner cette opération, Israël a décidé d'augmenter significativement l'aide humanitaire à Gaza. Le nombre de camions d'aide sera quadruplé, passant de 300 à 1 200 par jour, les largages aériens seront intensifiés et de nouveaux centres de distribution seront construits.

Déploiement militaire massif

La mobilisation des réservistes commencera le mois prochain avec la 146e division, rejointe par la 98e division. Au total, six divisions opéreront à Gaza : les 162e, 36e, 98e, la division de Gaza, ainsi que les 99e et 146e divisions.

Selon le calendrier militaire, Tsahal devrait encercler la ville de Gaza vers octobre 2025. Si aucun tournant ne survient dans les négociations concernant les otages, les autorités sécuritaires estiment que l'occupation de Gaza pourrait se prolonger au moins six mois, marquant une nouvelle phase d'intensification du conflit qui dure déjà depuis plus de 22 mois.