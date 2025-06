"Mon âme est morte" : Ofir Angrest diffuse la vidéo du kidnapping de son frère Matan à la Knesset

Ofir Angrest a diffusé mardi devant la commission des droits de l'enfant de la Knesset la vidéo bouleversante montrant l'enlèvement de son frère Matan Angrest et le lynchage perpétré par les terroristes du Hamas dans un char à Nahal Oz le 7 octobre. Durant la séance, il a prononcé des mots émouvants et percutants : "Mon frère est parti vous protéger, et vous banalisez cela en continuant comme si de rien n'était. Quel sauvetage a-t-il eu ? Qui est venu le secourir ? Personne. Le Hamas était là."

Il a ajouté que l'effondrement psychologique de la famille s'est aggravé suite à la diffusion de la vidéo hier : "J'ai abandonné le baccalauréat, les examens, mes amis - tout pour ramener Matan. C'est ma vie depuis le 7 octobre. Mon corps bouge peut-être, mais mon âme est morte. Ces deux années qu'on m'a prises - je ne sais pas si je pourrai jamais les récupérer."

Ofir, lycéen de 17 ans, a raconté ces deux dernières années qui lui ont volé sa vie personnelle : "Je suis assis ici en tant qu'adolescent et je vois tous ces jeunes formidables qui se battent pour leurs droits, alors que moi, je ne suis plus allé à l'école depuis deux ans. J'ai endossé le rôle d'un parent. Aujourd'hui, j'ai pris les clés de la voiture de maman et je suis venu me battre pour la vie de mon frère - parce qu'il n'y a personne d'autre pour se battre pour lui."

Ces propos ont été tenus un jour après que la famille Angrest ait autorisé la publication du premier enregistrement du début du lynchage perpétré par les terroristes contre Matan lors de son enlèvement. Parallèlement, la famille a publié des informations médicales alarmantes sur son état, basées sur les témoignages de survivants de captivité, l'analyse de vidéos et des renseignements. Il a notamment été rapporté que Matan souffre d'asthme chronique, d'inflammations et de brûlures infectées, de fièvre prolongée, avec des craintes de perte de vision, des fractures aux joues et au menton - ainsi que des preuves d'électrocution et de tortures systématiques. "Il est en danger de mort. Chaque jour qui passe pourrait être le dernier", ont fait savoir les membres de la famille - appelant à une intervention immédiate.