"Mon neveu attend son père chaque jour, mais le gouvernement ne le ramène pas", dit le frère d'un otage

Yaakov Bohbot, frère d'Elkana Bouchbot retenu en otage à Gaza, a livré un témoignage poignant lundi matin sur la chaîne Kan concernant son neveu Ram David, fils du kidnappé, qui a commencé cette année sa troisième rentrée scolaire sans son père.

"C'est la troisième année que cet enfant va à l'école maternelle sans que son papa ne vienne le chercher", a-t-il déclaré avec émotion. Il a relaté une scène particulièrement douloureuse vécue l'année dernière : "Un jour, je suis allé chercher Ram à l'école. Pendant que nous rassemblions ses affaires, comme le fait tout jeune papa, l'éducatrice a soudain lancé : 'Voilà papa qui arrive !'"

L'oncle a poursuivi : "Vous n'avez jamais vu un regard comme celui que j'ai vu sur ce petit garçon qui fixait la porte. Comment il regarde cette porte chaque jour en espérant. 'Voilà papa qui arrive.' Mais papa n'arrive pas. Le gouvernement israélien ne ramène pas son père."

Depuis octobre 2023, Ram est suivi par une psychologue qui le reçoit chaque semaine. "Les enfants expriment leurs sentiments à travers le jeu", explique Yaakov. "Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que chaque soir, cet enfant se couche en pleurant. Il a grandi d'un coup. Il ne vit pas son enfance."