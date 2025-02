"Mon père a vécu des horreurs à Gaza", déclare la fille d'Ohad Ben Ami

Au lendemain de la libération de son père Ohad Ben Ami des mains du Hamas, Ella Ben Ami a livré un témoignage bouleversant depuis l'hôpital Ichilov, exhortant le cabinet de sécurité israélien à mettre en œuvre la phase B des négociations pour libérer les 76 otages encore détenus à Gaza.

"La dernière image que j'ai de mon père, c'est une chemise déchirée et un caleçon, emmené par deux terroristes", a rappelé Ella Ben Ami, évoquant le 7 octobre. Son appel au secours ce matin-là sur la chaîne News 12 avait été l'un des premiers signalements d'enlèvements vers Gaza.

Les retrouvailles, 16 mois plus tard, ont été particulièrement éprouvantes. "Quand j'ai vu les images de sa libération sur l'écran, je me suis effondrée en criant", a-t-elle confié, décrivant l'état physique alarmant de son père : "ses épaules, ses clavicules, sa maigreur, sa fragilité et son visage tombant."

"Si avant, ma mission était de transmettre l'urgence de libérer les otages, maintenant que mon père est revenu, je comprends que c'est pire que tout ce que j'imaginais", a-t-elle déclaré, appelant le gouvernement à agir rapidement. "Nous ne devons pas les laisser mourir là-bas. Vous avez vu la même chose que nous hier, vous comprenez que nous devons faire revenir tout le monde, du fond des tunnels du Hamas, du fond de l'obscurité, du fond de l'enfer.""

Sans s'attarder sur les détails, la jeune femme a souligné que son père avait vécu "des horreurs" à Gaza.