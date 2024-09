"Monter le plus haut possible pour revivre un peu" : des survivants du 7 octobre passent une semaine à Paris

"Monter le plus haut possible, vivre les moments les plus intenses" : Les survivants du 7 octobre du kibboutz Nir Oz, dans le sud d'Israël, viennent de vivre à Paris une semaine intense, oscillant entre moments de joie, culpabilité et souvenirs douloureux. Cette escapade, loin d'effacer les traumatismes du 7 octobre, a néanmoins posé les premières pierres de leur reconstruction. Un reportage de Benjamin Petrover.