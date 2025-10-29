Mort à Gaza du sergent-chef (rés.) Efi Felbaum dans une attaque du Hamas en plein cessez-le-feu

Le sergent-chef Efi Feldbaum, 37 ans, habitant de Zeit Raanan en Judée-Samarie a été tué mardi lors d'un échange de tirs à Rafah. L'attaque, menée par des terroristes du Hamas, constitue une nouvelle violation majeure du cessez-le-feu et a provoqué une riposte militaire israélienne d'ampleur.

L'incident s'est produit à 15h45 à l'est de la "Ligne jaune" en territoire sous contrôle israélien. Des terroristes surgi d'un tunnel ont tiré un missile antichar sur l'engin du génie qui effectuait des forages pour localiser le tracé du souterrain. Ils ont ensuite ouvert le feu sur les soldats à l'aide de tireurs embusqués. Efi Feldbaum, père de cinq enfants, a été tué par des tirs de snipers. Quelques minutes plus tard, plusieurs missiles antichars ont visé un autre véhicule blindé, sans faire de victimes. Les assaillants ont réussi à s'échapper.

Le Conseil régional de Binyamin a salué la mémoire d'Efi Feldbaum, entrepreneur dans la région qui avait mis ses compétences au service de l'effort de guerre. « Efi était très connu et apprécié dans toute la région. Il était attaché à la terre d'Israël et est tombé en agissant pour la protéger. »

Les forces israéliennes ont d'abord riposté en ciblant des bâtiments et des galeries de tunnels identifiés dans la zone. Quelques heures plus tard, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné une offensive de grande ampleur dans l'ensemble de la bande de Gaza, déclenchant des frappes en plusieurs points du territoire.

Cette attaque intervient après plusieurs incidents similaires qu'Israël avait choisi de ne pas rendre publics. La veille, dans la même zone de Rafah, deux chars de Tsahal avaient déjà essuyé des tirs et l'un des véhicules avait pris feu, sans faire de victimes. Tsahal avait alors décidé de « contenir l'incident » sans riposter, une stratégie qui pourrait avoir encouragé l'attaque meurtrière du lendemain.

En réponse à l'offensive israélienne, le Hamas a annoncé le report de la remise d'un otage prévue mardi soir, invoquant des « violations israéliennes ».