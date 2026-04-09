Mort d'un nouveau soldat dans les combats au Liban

Le sergent Tuval Yosef Lipshitz, 20 ans, a été tué mardi lors de combats dans le sud du Liban, a annoncé l’armée israélienne. Cinq autres soldats ont été blessés au cours du même affrontement, dont un officier grièvement atteint.

L’incident s’est produit lors d’une opération menée par une unité du 13e bataillon de la 7e brigade, déployée dans le sud-est du Liban. Selon les premiers éléments de l’enquête, les soldats ont identifié plusieurs terroristes dans la zone d’opération, déclenchant un échange de tirs.

Au cours des combats, le sergent Lipshitz a été mortellement touché. Un officier a été grièvement blessé, tandis que quatre autres militaires ont été atteints plus légèrement.

Les forces israéliennes, opérant sous le commandement de la 36e division dans le secteur d’A-Tayyiba, indiquent poursuivre leurs opérations afin d’encercler les terroristes et de les neutraliser.