Moshe Yitzhak Hacohen Katz, 22 ans, tué par une roquette au Sud-Liban

L'armée israélienne a annoncé dimanche matin la mort du sergent Moshe Yitzhak Hacohen Katz, âgé de 22 ans, originaire de New Haven, Connecticut, aux États-Unis. Il a été tué samedi lors d’une attaque à la roquette visant des forces israéliennes opérant dans le sud du Liban. Sa mort porte à 930 le nombre de soldats israéliens tués depuis le 7 octobre.

Selon les premières conclusions de l’enquête militaire, l’incident s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi, lors d’un tir massif de roquettes dirigé contre des unités israéliennes engagées dans l’élargissement de la zone de sécurité au Sud-Liban. L’une des roquettes a frappé directement une unité d’infanterie du bataillon 890 de la brigade des parachutistes.

Le sergent Katz a été tué sur le coup. Trois autres soldats ont été blessés dans l’attaque, et sont dans un état considéré comme modéré.

L’armée israélienne a retardé l’annonce officielle du décès afin de permettre à l’ensemble des membres de la famille, résidant aux États-Unis, d’être informés.

D’après les évaluations de Tsahal, la majorité des tirs récents sont dirigés contre les quatre divisions déployées au Liban. En l’espace de 24 heures, les terroristes du Hezbollah ont lancé environ 250 roquettes. Parmi celles-ci, seules 23 ont franchi la frontière israélienne.

Les responsables militaires estiment que le Hezbollah cherche ainsi à ralentir l’avancée des forces israéliennes sur le terrain libanais.