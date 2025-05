Muhammad Sinwar, chef de facto du Hamas à Gaza, possiblement éliminé par Tsahal

Les spéculations vont bon train concernant la possible élimination par Tsahal de Muhammad Sinwar, frère de l'ex-leader du Hamas Yahya Sinwar, qui aurait été éliminé lors d'une frappe ciblée effectuée mardi soir sous l'hôpital européen de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza.

La frappe, menée conjointement par l'armée israélienne et le Shin Bet, visait un complexe de commandement souterrain situé sous l'établissement hospitalier, dans lequel Muhammad Sinwar tenait une réunion avec plusieurs autres cadres militaires du Hamas. L'opération a mobilisé plusieurs avions de l'armée de l'air qui ont largué simultanément des dizaines de munitions sur l'infrastructure souterraine où Muhammad Sinwar était soupçonné de se trouver. Tsahal a publié mercredi matin des images de la frappe massive. Selon les informations divulguées, l'armée de l'air aurait procédé de façon similaire à la frappe ayant permis l'élimination de Hassan Nasrallah au Liban, larguant une très grande quantité de bombes de part et d'autres du site, de manière à ne laisser aucune chance à Sinwar d'en réchapper vivant.

Les services de sécurité israéliens font preuve de prudence, rappelant que la confirmation définitive pourrait prendre "plusieurs jours, voire plusieurs semaines", comme ce fut le cas lors de la neutralisation de Muhammad Deif, l'ancien chef de l'aile militaire du Hamas. Les autorités israéliennes restent vigilantes après plusieurs annonces prématurées d'élimination de hauts responsables qui se sont révélées erronées par le passé.

De son côté, le ministre de la Défense Israël Katz a déclaré ce matin : "Nous ne permettrons pas à l'organisation terroriste Hamas d'utiliser les hôpitaux et les installations humanitaires de Gaza comme abris et quartiers généraux terroristes. Nous continuerons à agir avec vigueur jusqu'à ce que tous les objectifs de la guerre soient atteints : la libération de tous les otages et la reddition du Hamas."

Selon les analystes, cette élimination potentielle pourrait faire avancer les négociations dans le cadre du plan Witkoff dans les prochains jours.

L'opération militaire a été autorisée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense, suite à des renseignements fournis par l'armée israélienne et le Shin Bet.