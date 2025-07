"N'abandonner personne, c'est cela la vraie victoire", déclare l'ancien otage, Eli Sharabi

Articles recommandés -

Des rassemblements pour la libération des otages détenus à Gaza se sont tenus samedi soir à Tel-Aviv et Jérusalem, marquant les 4 000 jours de captivité du soldat Hadar Goldin, tué lors de l'opération "Bordure protectrice" en 2014 et dont la dépouille est depuis retenue à Gaza.

Un appel à l'action morale

Eli Sharabi, ancien otage du Hamas, a lancé un appel vibrant pour un accord global face à l'impasse des négociations. "Être un État moral, responsable et juste signifie n'abandonner personne. Ni civils, ni soldats, peu importe où ils sont détenus, peu importe le prix", a-t-il déclaré. Pour lui, la question dépasse les clivages politiques : "C'est une question de morale, d'humanité, de cœur."

Le survivant a poursuivi : "Nous ne pouvons plus nous permettre le silence. Plus de reports. Plus de 'après notre victoire'. Nous devons terminer ce combat pour nos frères, les otages et les soldats. Notre vraie victoire sera quand tous rentreront chez eux."

Un père en colère

Simcha Goldin, père de Hadar dont la dépouille est retenue à Gaza depuis 2014, a tenu des propos particulièrement durs : "Nous avions dit que celui qui ne ramène pas les morts abandonnera les blessés et délaissera les vivants. Les dirigeants politiques, sécuritaires et religieux israéliens n'ont pas écouté. Ils ont préféré les intérêts aux valeurs."

Il a établi un lien direct avec les événements du 7 octobre : "Nous avons payé le prix le jour de Simhat Torah, et encore aujourd'hui, 20 mois après, 4 000 jours depuis le début du parcours, nous sommes une société qui abandonne."

Négociations au point mort

Malgré l'optimisme affiché par Benjamin Netanyahou à son retour de Washington, les négociations entre Israël et le Hamas au Qatar connaissent une impasse totale. Le Hamas a rejeté la carte de retrait des forces israéliennes de Gaza proposée par Israël et s'apprête à présenter ses propres cartes.

Des sources officielles israéliennes ont déclaré : "Nous avons fait preuve de flexibilité, mais pas le Hamas." L'émissaire américain Steve Witkoff n'a pas encore rejoint les discussions à Doha, attendant des signes de progrès. La BBC a rapporté que les négociations seraient "au bord de l'effondrement" selon des sources palestiniennes, qui accusent Israël de gagner du temps en envoyant une délégation sans réel pouvoir décisionnel.