Négociations de cessez-le-feu : l'exigence d'Israël d'une liste de tous les otages constituerait un point de discorde

Le journal libanais Al-Akhbar a rapporté vendredi de sources égyptiennes que l'un des points de désaccord dans les négociations pour un accord sur les otages est l'exigence israélienne d'obtenir une liste complète des noms des captifs, vivants et morts. Il a également été rapporté que l'Égypte fait pression sur le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour qu'il annonce la création d'un comité de gestion de Gaza pour l'après-guerre.

Les responsables égyptiens ont également affirmé au journal que les informations concernant la visite annoncée du Premier ministre Benjamin Netanyahou au Caire mardi dernier étaient une tentative israélienne de tester la disposition de l'Égypte pour une telle visite et l'annonce d'un accord depuis l'Égypte.

IDF Spokesperson

Le Washington Post a rapporté parallèlement que le directeur de la CIA, Bill Burns, était rentré aux États-Unis après seulement une journée passée au Qatar, mais qu'une délégation américaine se trouvait toujours à Doha. Selon le journal, il existe des obstacles à la conclusion d'un accord, notamment concernant le nombre d'otages qui seront libérés dans la première phase, et quels prisonniers de sécurité palestiniens seront libérés en échange.

Les parties ne s'accordent pas non plus sur le nombre de soldats qui resteront à Gaza, pour combien de temps et où exactement dans la bande de Gaza. Il est également rapporté que la question du retour des résidents palestiniens dans le nord de la bande reste controversée, de même que la gestion des passages frontaliers vers Gaza, ainsi que la question de savoir si un gouvernement palestinien dirigera après la guerre.

Un haut représentant du Mossad se trouve au Qatar dans le cadre des négociations pour la libération des otages et un cessez-le-feu, a rapporté jeudi soir Kan, et selon une source israélienne, les progrès positifs dans les négociations se poursuivent. Il n'y a pas de crise dans les pourparlers eux-mêmes, mais aucune percée n'a encore été enregistrée.