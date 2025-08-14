Négociations Gaza : peu d'espoirs de percée selon des sources palestiniennes

Articles recommandés -

Les chances d'une avancée significative dans les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza s'amenuisent, selon des sources palestiniennes proches des discussions. Ces informations, révélées jeudi matin par la chaîne israélienne Kan, jettent une ombre sur les espoirs de sortie de crise.

Une délégation incomplète au Caire

La délégation du Hamas présente au Caire est menée par Khalil al-Hayya, négociateur en chef du mouvement. Cependant, selon les sources palestiniennes, cette représentation est jugée incomplète car elle ne comprend pas Mohammed Darwich, figure centrale de l'organisation terroriste et président du conseil de la Choura du Hamas.

Cette absence s'avère déterminante : Darwich se trouve actuellement à Doha, et les sources affirment que le Hamas ne prendra aucune décision majeure concernant les négociations sans sa présence physique. Cette situation complique considérablement les discussions et limite la marge de manœuvre des négociateurs présents en Égypte.

Le véritable centre décisionnel à Doha

Face à cette contrainte, toute négociation substantielle devra finalement se dérouler dans la capitale qatarie, où se trouve le dirigeant du Hamas. Cette configuration géographique dispersée illustre les défis logistiques et politiques auxquels font face les médiateurs égyptiens et qataris dans leurs efforts de rapprochement.

Les négociations se poursuivent malgré les obstacles, dans un contexte de risques d'extension du conflit régional, mais les analystes restent pessimistes quant aux perspectives de percée.