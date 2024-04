Négociations Israël-Hamas : la dernière offre israélienne porte sur la libération de 33 otages et non 20

Un responsable israélien au fait des négociations a précisé jeudi soir que la dernière offre israélienne présentée aux terroristes du Hamas portait sur la libération de 33 otages et non 20, comme initialement annoncé par les médias, a rapporté la chaîne israélienne Kan jeudi soir. "En ce qui concerne Israël, il s'agit de 33 otages dont des femmes, des soldats, des adultes, des malades, y compris des handicapés mentaux, et des blessés", a déclaré la source.

L'équipe israélienne de négociateurs a présenté jeudi soir au cabinet de guerre les nouvelles propositions côté israélien. Selon des informations saoudiennes, l'Égypte a soumis une offre à Israël visant à geler les opérations militaires à Rafah en échange de redémarrage des négociations : les 33 premiers otages seraient libérés en échange du gel de l'opération à Rafah, d'un retour des Gazaouis dans le nord, et d'un cessez le feu.

IDF Spokesperson

"Il n’est pas juste qu’Israël soit seul à faire des concessions. Sinwar est celui qui a rejeté l’accord", a déclaré un responsable de l’administration Biden. "On ne devrait parler au Hamas qu'en utilisant des obus et des bombes", a pour sa part déclaré le ministre Smotrich, opposé à toute concessions israéliennes.