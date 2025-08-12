Négociations Israël-Hamas : les experts israéliens divisés sur les perspectives d'accord

Articles recommandés -

Les négociations entre Israël et le Hamas traversent une phase d'incertitude, marquée par des divisions au sein de l'équipe technique israélienne. Selon des sources proches des discussions, les experts israéliens ne s'accordent pas sur la faisabilité d'un accord dans les circonstances actuelles, même partiel, a rapporté mardi la radio publique israélienne Kan Reshet Bet.

Ces divergences internes interviennent alors que le Hamas semble reconsidérer sa position. Des sources au sein de l'organisation terroriste indiquent que les discussions portent désormais sur un retour aux négociations pour un accord partiel. Le mouvement anticipe une intensification des pressions des médiateurs internationaux sur les deux parties dans les prochains jours.

Réconciliation avec l'Égypte en priorité

Une délégation du Hamas menée par Khalil al-Hayya est actuellement présente en Egypte pour un bref séjour au Caire. Cette visite ne vise toutefois pas à relancer les négociations, mais plutôt à réparer les relations tendues avec l'Égypte.

Les liens entre le Hamas et Le Caire se sont dégradés après que l'organisation terroriste a appelé à des manifestations civiles anti-israéliennes en Égypte, provoquant le mécontentement des autorités égyptiennes. Cette réconciliation diplomatique pourrait constituer un préalable nécessaire avant toute reprise sérieuse des pourparlers de paix.