Négociations : Israël propose de libérer 5 terroristes en échange de chaque soldate kidnappée, le Hamas en exige 30

Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas, qui se déroulent actuellement au Qatar, butent sur la question du nombre de prisonniers palestiniens à libérer en échange de chaque soldat israélien enlevé. Selon la chaîne Al Jazeera, Israël a refusé de cesser la guerre, de retirer ses troupes et de permettre le retour inconditionnel des personnes déplacées dans leurs foyers. La réponse israélienne, qui maintient un cadre en trois étapes, détaille les conditions pour la libération des détenus et l'arrêt des opérations militaires. Israël propose notamment un retour limité de 2 000 déplacés par jour dans le nord de Gaza, deux semaines après le début du cessez-le-feu.

Cependant, les négociations achoppent sur le nombre de prisonniers palestiniens à relâcher en contrepartie de chaque soldat israélien aux mains du Hamas. La délégation israélienne, menée par le chef du Mossad Dadi Barnea, a rejeté la demande du Hamas de libérer 30 détenus purgeant des peines de prison à vie pour chaque soldat, proposant seulement cinq prisonniers qu'Israël choisirait. L'Etat hébreu souhaite aussi pouvoir expulser certains prisonniers libérés hors des territoires palestiniens.

Israël exige par ailleurs la restitution des corps de deux soldats, Hadar Goldin et Oron Shaul, capturés en 2014 lors de l'opération "Bordure protectrice", en échange de la libération de prisonniers palestiniens précédemment relâchés puis réincarcérés. Les discussions, auxquelles participent indirectement de hauts responsables du Hamas comme Ismail Haniyeh et Khaled Meshaal, se déroulent en présence du Premier ministre qatari, du chef de la CIA et de représentants égyptiens.

Une source israélienne se montre pessimiste : "Il n'y a pas de progrès, les espoirs optimistes ne reflètent pas la réalité. Cela ressemble à un "étalement"". D'après le site N12, les ratios de prisonniers échangés constitueraient un point de blocage majeur. Une proposition de compromis américaine sur cette question aurait reçu une réponse positive d'Israël, qui attend désormais la réaction du Hamas.