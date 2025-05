Négociations pour la libération d'otages : tensions sur les modalités de l'accord

Des sources arabes ont révélé mardi matin des divergences majeures dans les négociations en cours pour la libération des otages israéliens, a rapporté Kan. Les discussions achoppent notamment sur le nombre d'otages - vivants et morts - qui seraient libérés durant la première semaine d'un éventuel accord, ainsi que sur le nombre de terroristes palestiniens qui seraient relâchés en échange.

L'envoyé spécial du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, accompagné d'Adam Boehler, responsable des prisonniers et disparus dans l'administration américaine, ont rencontré lundi soir les familles d'otages. Ils leur ont fait part de leur "espoir de développements dans les deux prochains jours", selon des informations obtenues par la chaîne publique israélienne.

Armend NIMANI / AFP

Pression américaine et attentes israéliennes

Plus tôt dans la soirée de lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avait publié une vidéo évoquant les progrès dans les pourparlers. "J'espère beaucoup que nous pourrons annoncer quelque chose à ce sujet. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain", avait-il déclaré, avant que son bureau ne précise que ces propos ne constituaient pas un engagement concret mais reflétaient "les efforts permanents pour parvenir à un accord".

Selon des sources impliquées dans les négociations, Washington exerce une pression considérable sur toutes les parties. Les contacts se poursuivent intensivement pour obtenir une réponse du Hamas à la proposition de Steve Witkoff actuellement sur la table.

Les exigences du Hamas

Le mouvement islamiste palestinien conditionne tout accord à l'obtention de "garanties réelles" des États-Unis. Le Hamas veut s'assurer qu'Israël ne reprendra pas les combats, même en l'absence d'accords conclus dans les 60 jours de cessez-le-feu prévus.

Les médiateurs explorent plusieurs options pour rassurer le Hamas : une lettre de garantie officielle, une poignée de main symbolique entre l'émissaire de Trump et un haut responsable du Hamas, ou encore une déclaration publique du président américain lui-même sur cette question cruciale.

Ces négociations interviennent dans un contexte de forte pression internationale et domestique, alors que les familles d'otages et l'opinion publique israélienne attendent impatiemment des résultats concrets après plus d'un an et demi de captivité.