L'Égypte a présenté une proposition inédite dans le cadre des négociations sur l'avenir de Gaza : récupérer l'arsenal du Hamas et le conserver en dépôt pour une durée indéterminée, selon des informations révélées mardi par le diffuseur public israélien, Kan.

Cette initiative s'inscrit dans un projet plus large pour l'administration de Gaza post-conflit. Le plan prévoit la mise en place d'un gouvernement technocratique temporaire qui administrerait le territoire pendant plusieurs années, sous la supervision de l'Autorité palestinienne. Cette transition impliquerait l'éviction du Hamas de la gestion de Gaza.

La question de l'armement constitue actuellement le principal obstacle dans les négociations. L'organisation terroriste tente d'éviter cette problématique, qu'elle considère comme une ligne rouge absolue dans les pourparlers.

Le différend sur cette question cristallise l'opposition fondamentale entre les parties : Israël exige la dissolution complète de la branche militaire du Hamas, condition sine qua non à tout cessez-le-feu durable. De son côté, l'organisation terroriste refuse catégoriquement de renoncer à son arsenal militaire.

Cette proposition égyptienne pourrait représenter un compromis permettant de dépasser l'impasse actuelle, en offrant une solution intermédiaire qui préserverait les intérêts sécuritaires israéliens tout en évitant au Hamas une capitulation totale sur cette question sensible.