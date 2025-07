Négociations sur Gaza : pas de percée malgré l'intensification des contacts

Articles recommandés -

Les négociations pour un accord sur les otages et un cessez-le-feu à Gaza piétinent en raison de divergences majeures concernant le plan de retrait de Tsahal, ont indiqué jeudi soir à Kan des sources proches des discussions.

"La situation est très complexe. Il n'y a pas d'accords et cela pourrait prendre encore plusieurs jours", a confié une source impliquée dans les pourparlers à la chaîne publique israélienne. Un autre responsable a qualifié l'état des négociations de "stagnation".

Witkoff attendu à Doha

L'envoyé spécial du président Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, devrait se rendre à Doha pour poursuivre les discussions, selon les informations diffusées jeudi soir. Les pourparlers se poursuivent et Israël s'attend à ce qu'ils se prolongent la semaine prochaine.

Le principal point d'achoppement concerne la carte actualisée du retrait de Tsahal de la bande de Gaza présentée par Israël, qui ne satisfait pas le Hamas. Une source palestinienne impliquée dans les négociations a déclaré que malgré les tentatives d'afficher un optimisme de façade, les parties ne parviennent pas encore à un rapprochement : "Les négociations se déroulent actuellement selon le principe d'un pas en avant, deux pas en arrière."

Désaccords sur le déploiement militaire

La controverse principale porte sur le retrait de Tsahal de ses positions actuelles. Israël exige de maintenir des forces sur le territoire de la bande de Gaza et de continuer à contrôler environ 35% de la zone, une demande à laquelle le Hamas s'oppose fermement. La question de l'aide humanitaire n'est pas non plus résolue, bien que les parties se soient rapprochées sur ce sujet ces derniers jours.

Canal direct israélo-égyptien

Parallèlement, un canal de communication direct entre Israël et l'Égypte a été établi dans le cadre des négociations. Un haut responsable égyptien a révélé que Le Caire mène des contacts intenses avec des dirigeants israéliens qui font la navette entre Jérusalem et Le Caire pour discuter des aspects les plus techniques de l'accord en préparation.

Selon ce même responsable, il existe un momentum positif dans cette série de pourparlers. Ces efforts s'articulent avec ceux du Qatar et des États-Unis, dans une tentative coordonnée de préparer le terrain pour un accord dans les plus brefs délais.