Négociations sur les otages : la délégation israélienne à Doha sous tensions

Au 22e jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, 16 otages sur les 33 prévus ont été libérés, tandis que 76 autres restent encore captifs à Gaza. Une délégation israélienne a été envoyée à Doha, mais selon des hauts responsables, son mandat reste strictement limité : "Cette délégation n'a pas de mandat réel. Elle ne traitera rien concernant la deuxième phase. Steve Witkoff a demandé l'envoi d'une délégation et Netanyahou s'exécute, notamment pour ne pas donner au Hamas des raisons de faire échouer l'accord".

Pour la première fois, le coordinateur des otages et des disparus Gal Hirsch et un haut responsable du Shin Bet participent à cette mission. Le bureau du Premier ministre a annoncé qu'à son retour des États-Unis, Netanyahou réunira le cabinet pour décider de la seconde phase des négociations.

L'état de santé critique des otages libérés, notamment Or Levy, Eli Sharabi et Ohad Ben Ami, décrits comme "émaciés et pâles", a provoqué de vives réactions. Des responsables de la défense ont critiqué la réponse de Netanyahou : "À quoi s'attendait-il ? Cela n'aurait pas dû le surprendre. Le Premier ministre connaît les renseignements et les avis médicaux. Plus le temps passe, plus l'état des otages libérés risque d'être difficile".

Une source proche du Premier ministre a toutefois précisé : "Nous n'avions pas connaissance d'une politique délibérée de famine. Il y a de la nourriture à Gaza depuis plusieurs mois, et cette maigreur extrême nous a certainement surpris".

Dès août, un rapport du général Nitzan Alon avertissait que le temps jouait contre la survie des otages. En septembre, il a été révélé que l'otage Eden Yerushalmi, tuée dans un tunnel avec cinq autres captifs, ne pesait que 36 kilos à son décès. Les otages libérés ont témoigné de conditions de détention particulièrement dures : violences physiques et psychologiques, détention souterraine prolongée sans lumière du jour et isolement total du monde extérieur.