Négociations sur les otages : toujours "d'importants écarts" malgré la pression des médiateurs

Des responsables israéliens ont confié au quotidien Haaretz que malgré "d'importants écarts" persistants entre les positions d'Israël et du Hamas concernant la reprise d'un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages, une volonté de poursuivre les négociations demeure. Selon une source israélienne citée par le journal, les médiateurs égyptiens, qataris et américains "devraient exercer une forte pression sur les parties pour parvenir à une percée", tout en précisant qu'il est "trop tôt pour évaluer les chances de succès".

Depuis la reprise des frappes à Gaza au début du mois, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé que les pourparlers concernant les otages se poursuivraient uniquement "sous le feu". Israël a confirmé hier avoir reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu de la part des pays médiateurs, à laquelle il a répondu par une contre-offre. D'après plusieurs médias, le Hamas aurait accepté une proposition égyptienne prévoyant la libération de cinq otages vivants en échange d'une trêve de 50 jours à Gaza, ce qui ne satisfait pas les exigences de Jérusalem qui insiste sur le retour de 10 à 11 otages vivants pour reprendre la trêve.

Toutes les versions évoquées du cessez-le-feu incluraient apparemment la libération d'Edan Alexander, ressortissant américano-israélien. Un haut responsable israélien a récemment déclaré au Haaretz que la libération d'Alexander "réduirait la pression américaine sur Netanyahou concernant la libération des otages ou les avancées pour l'après-guerre à Gaza", ajoutant que cela conduirait également le président américain Donald Trump à "perdre de l'intérêt pour cette question".