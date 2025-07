Benjamin Netanyahou à Fox News : "Il y a une bonne chance de cessez-le-feu à Gaza"

Articles recommandés -

Lors de sa visite politique aux États-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est confié mercredi à Fox News, exprimant son optimisme quant aux négociations en cours : "Je pense définitivement qu'il y a une bonne chance de cessez-le-feu à Gaza".

Une défense face aux critiques américaines

Netanyahou a profité de cette tribune pour s'adresser directement au public américain, affirmant que "la plupart des Américains n'ont pas cru aux sottises sur une 'troisième guerre mondiale' qui venaient des extrêmes de la politique américaine". Il a également minimisé l'impact des manifestations pro-palestiniennes aux États-Unis.

"Beaucoup des manifestations contre Israël sont dirigées par des forces extérieures et cela ne tient pas la route. C'est une campagne médiatique, mais la réalité est plus forte", a-t-il déclaré, ajoutant que "nous avons un grand succès militaire et ces manifestations ne sont rien".

https://x.com/i/web/status/1942897640016163219 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Premier ministre s'est montré confiant dans la capacité des jeunes Américains à comprendre la position israélienne : "C'est dommage que de jeunes Américains soient influencés par cela, mais finalement ils sont patriotes, ils comprendront ce qui est juste à la fin. C'est un grand moment dans l'histoire et cela écartera tout le reste".

Confidences personnelles sur l'opération "Épées de fer"

Dans un rare moment d'émotion, Netanyahou a évoqué les difficultés personnelles liées au déclenchement de l'opération militaire contre Gaza : "Je ne pouvais pas le dire à mon fils, il devait se marier trois jours après l'attaque. Je ne pouvais pas lui dire que cela n'aurait pas lieu".

Il a également rendu hommage à son épouse Sara : "Ma femme a été une partenaire extraordinaire, j'ai passé 12 jours dans un endroit différent d'elle", faisant référence aux premiers jours critiques du conflit où les responsables israéliens avaient dû se séparer de leurs familles pour des raisons de sécurité.