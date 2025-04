Netanyahou à Gaza : "Nous luttons pour notre existence face à ceux qui jurent de nous détruire"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu mardi dans le nord de la bande de Gaza, accompagné du ministre de la Défense Israel Katz, du chef d'état-major de Tsahal le ainsi que plusieurs commandants.

Au cours de cette visite, le Premier ministre a reçu un briefing sécuritaire concernant les opérations intensives menées par Tsahal pour libérer les otages et vaincre le Hamas à Gaza. Par la suite, Netanyahou et Katz ont eu des entretiens avec les commandants de division, de brigade et de bataillon, ainsi qu'avec des soldats de réserve et d'active, soulignant l'importance de maintenir la pression militaire sur l'organisation terroriste Hamas.

"Je suis ici avec le ministre de la Défense, les commandants de Tsahal et nos combattants du service régulier, ainsi que les merveilleux réservistes. Ils font un travail remarquable ici dans la bande de Gaza. Ils frappent l'ennemi - et le Hamas subira de plus en plus de coups", a déclaré Netanyahou.

Le Premier ministre a ajouté : "Nous exigeons la libération de nos otages et nous sommes déterminés à atteindre tous nos objectifs de guerre, et nous y parvenons grâce à nos combattants héroïques."

Netanyahou a ensuite fait référence à une déclaration récente du guide suprême iranien : "Je veux vous dire pourquoi nous combattons : voici un message que le dictateur d'Iran, l'Ayatollah Khamenei, a publié aujourd'hui un message dans lequel il explique pourquoi Israël doit être détruit. Il fait cela pendant les négociations avec les Américains. Nous luttons pour notre existence. Nous luttons pour notre avenir."

De son côté, le ministre de la Défense Israel Katz a souligné : "Je suis ici avec le Premier ministre, avec mes commandants et soldats de Tsahal qui font un travail incroyable. Nous frappons les terroristes, endommageons leurs infrastructures et, en même temps, protégeons les localités israéliennes. L'opération qui se déroule actuellement fait pression sur le Hamas pour qu'il libère d'abord les otages, et plus il persiste dans son refus, plus nous intensifierons les coups qu'il subira jusqu'à sa défaite et au retour de tous les otages."