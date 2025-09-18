"Netanyahou a pris la décision de bombarder les otages", dénonce Ilana Gritzewsky, survivante de captivité

Articles recommandés -

Dans un témoignage poignant diffusé sur Galei Tsahal, Ilana Gritzewsky a confié son état de détresse psychologique depuis l'annonce de l'extension des opérations militaires à Gaza-ville. "Je tremble de peur et je n'arrive plus à fonctionner", a-t-elle déclaré, évoquant les conséquences dramatiques que pourrait avoir cette escalade sur les otages encore détenus. Son compagnon, Matan Zangauker, figure parmi les captifs toujours aux mains du Hamas.

Ilana Gritzewsky, elle-même ex-otage, a fustigé les choix stratégiques du gouvernement. "Il est terrible de constater que le Premier ministre a donné l'ordre de bombarder les otages", a-t-elle affirmé, dénonçant une décision qu'elle juge contraire à la sécurité des captifs.

Son expérience personnelle de la captivité nourrit ses inquiétudes. "Je sais ce que vivent les otages à Gaza. À chaque passage d'avion, il faut se mettre à l'abri, se cacher pour éviter d'être touché par des débris de bâtiments", a-t-elle expliqué, ajoutant que le Benjamin Netanyahou avait pris "une décision susceptible de tuer à la fois otages et soldats".

L'ancienne otage libérée en 2023 dénonce également l'absence totale d'information de la part des autorités. Elle affirme ne recevoir aucune mise à jour ni de Gal Hirsch, coordinateur gouvernemental pour les otages et personnes disparues, ni du directeur de l'unité militaire chargée des prisonniers de guerre.

"Nous ne savons pas ce qui arrive à nos proches et si les responsables gouvernementaux parlent réellement d'un accord ou non", a-t-elle dit. Selon elle, Netanyahou "a clairement fait comprendre que la guerre lui importait plus que le retour des otages, qu'il craignait Ben-Gvir et Smotrich".

Malgré son inquiétude, Ilana Gritzewsky a tenu à adresser un message d'espoir à son compagnon et aux autres otages. "S'il m'entend, qu'il ne perde pas espoir. Sa mère, ses sœurs et tout le pays se battent pour lui", a-t-elle déclaré avec émotion. Elle a étendu ce message à l'ensemble des captifs : "Si un otage entend ceci, qu'il sache que tout le pays se bat pour lui."

L'ancienne otage a conclu son intervention en appelant la population israélienne à rejoindre les familles d'otages dans leurs manifestations à Jérusalem. "Si le Premier ministre nous voit tous dehors, nous pouvons réussir à obtenir un accord sur les otages et mettre fin à la guerre", a-t-elle plaidé.