Netanyahou assure que "l'avenir du Moyen-Orient" dépend de la victoire à Gaza lors d'un discours à l'AIPAC

S'adressant aux membres du lobby pro-israélien AIPAC (American Israeli Political Action Committee) à Jérusalem lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que "l'avenir du Moyen-Orient" dépendait de la victoire dans la bande de Gaza. "Comment définissons-nous la victoire ? Nous la définissons comme la destruction des capacités militaires et de gouvernance du Hamas. Nous la définissons également comme le retour des otages", a-t-il expliqué. Netanyahou a ajouté que la victoire impliquait aussi d'"empêcher que Gaza ne redevienne une menace pour Israël à tout moment dans le futur".

*Le rapatriement des résidents israéliens de la zone frontalière avec le Liban fait également partie des objectifs clés de la guerre, a-t-il précisé, ce qui inclut le refoulement du Hezbollah. Atteindre ces objectifs permettra de "porter un coup cinglant à l'axe terroriste iranien, qui est derrière tout ce que nous voyons ici aujourd'hui". Selon lui, cette lutte n'est pas seulement celle d'Israël, mais aussi "la bataille pour la victoire de l'axe Israël-Amérique-Arabes modérés contre l'axe iranien". "Si nous n'obtenons pas cette victoire, nous aurons une défaite", a-t-il souligné, identifiant ce combat comme une lutte entre "la civilisation et la barbarie".

Malgré les critiques internationales croissantes, y compris de la part de responsables américains craignant une aggravation de la crise humanitaire si Israël poursuit ses opérations à Rafah, Netanyahou a promis de "finir le travail". Quatre bataillons sont encore actifs à Rafah, dernier bastion de l'organisation terroriste Hamas. Concernant les inquiétudes relatives aux civils, il a affirmé qu'Israël les "ferait sortir" de Rafah et des zones de combat.

Miriam Alster/Pool Photo via AP

Netanyahou a enfin taclé le président américain Joe Biden affirmant que "l'image d'Israël présentée ces dernières semaines aux États-Unis est complètement différente de la réalité. On vous décrit un Premier ministre déconnecté avec des groupes marginaux extrémistes - ce n'est pas vrai, je dirais même qu'il s'agit d'un mensonge délibéré. La grande majorité soutient les objectifs de guerre fixés par le gouvernement. Il y a une unité au sein du peuple et un accord sur la nécessité d'obtenir une victoire telle que je l'ai décrite". "J'ai dit cela au président et aux personnes avec lesquelles j'ai parlé. Ils disent tout le temps que la politique intérieure nous gêne. Ils ont peut-être raison, mais de quel côté de l'océan ?", a-t-il ajouté.