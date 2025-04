Netanyahou apporte son soutien à l'ex-otage Liri Albag face aux attaques en ligne

Le bureau du Premier ministre israélien a annoncé mercredi que "Netanyahou s'est entretenu avec Liri Albag et ses parents Shira et Eli. Le Premier ministre a tenu à la soutenir face aux attaques qu'elle subit actuellement sur différents médias." Cette intervention fait suite à la vague de messages haineux reçus par l'ancienne otage après une interview sur Kan Reshet B, où elle avait mis en cause la responsabilité des autorités dans les événements du 7 octobre.

"Je lis les réactions, les menaces, les insultes que j'ai reçues. Et j'ai peur. Je n'ai pas peur des messages eux-mêmes, ni de rencontrer leurs auteurs. J'ai peur de ce que nous sommes devenus", a déclaré Liri Albag dans une réponse publiée en ligne. L'ex-observatrice militaire, libérée après avoir été retenue en captivité à Gaza, s'est indignée du contenu des messages : "Souhaiter à quelqu'un d'être en captivité? Je ne souhaiterais pas cela même à mes ennemis. Se moquer de mon poids? Cela me rappelle ces terroristes qui riaient de moi et qui prenaient soin chaque jour de me rappeler que j'étais grosse."

Face à cette tempête médiatique, elle s'interroge : "Et tout ça pourquoi? Parce que j'ai dit que le Premier ministre était responsable de l'échec? Je n'ai pas utilisé de termes politiques car je ne comprends rien à la politique! Et oui, tous les échelons de sécurité sont coupables." Albag a tenu à clarifier sa position : "Bien sûr, c'est avant tout le Hamas qui est responsable du cauchemar du pays. Je n'oublie pas cette organisation terroriste un seul instant et je veux personnellement me venger. Le Hamas est l'ennemi."

Elle a conclu avec un appel à l'unité : "Notre division est pire que nos ennemis. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne! Dirigez plutôt votre colère contre le Hamas, l'Iran, le Hezbollah et nos centaines d'autres ennemis."