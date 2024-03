"Au lieu de faire pression sur Israël, condamnez le Hamas et l'Iran", lance Netanyahou à la communauté internationale

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé, dimanche, qu'une opération à Rafah, dernier bastion du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, aurait lieu "prochainement". "Depuis le début de la guerre, nous nous battons sur deux fronts : le front militaire et le front politique", a déclaré Netanyahou, ajoutant que, "sur le front politique, nous avons jusqu'à présent réussi à permettre à nos forces de combattre d'une manière sans précédent pendant cinq mois entiers. Mais ce n'est un secret pour personne que la pression internationale contre nous s'intensifie."

"Je le répète, nous agirons à Rafah. Cela prendra quelques semaines, mais cela se produira", a affirmé Netanyahou. Le Premier ministre a également adressé un message au monde : "À nos amis de la communauté internationale, je dis : votre mémoire est-elle si courte ? Avez-vous oublié si rapidement le 7 octobre, le massacre le plus terrible commis contre les Juifs depuis l'Holocauste ? Êtes-vous si prompts à nier à Israël le droit de se défendre contre les monstres du Hamas ? Avez-vous perdu votre conscience morale si rapidement ?"

"Au lieu de faire pression sur Israël, qui mène la guerre la plus juste contre l'ennemi le plus cruel, dirigez vos pressions contre le Hamas et son parrain, l'Iran. Ce sont eux qui représentent un danger pour la région et le monde entier", a conclu Netanyahou.