Netanyahou aurait promu un "arrangement civil" avec le Hamas quelques jours avant le 7 octobre

Six jours avant l'offensive du Hamas qui a déclenché la guerre à Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait ordonné aux chefs de la sécurité israélienne d'intensifier les efforts en vue d'un "arrangement civil" avec le Hamas suite à des affrontements à la frontière de la bande de Gaza, selon un rapport diffusé jeudi par la chaîne publique Kan. Cette révélation fait suite à un rapport de la Chaîne 12 le mois dernier – démenti par le bureau de Netanyahou – selon lequel le Premier ministre aurait rejeté une recommandation du chef du Shin Bet, Ronen Bar, d'assassiner Yahya Sinwar, le chef du Hamas désormais décédé qui avait orchestré l'attaque du 7 octobre 2023.

La réunion du 1er octobre s'est tenue après plusieurs frappes aériennes israéliennes en réponse à des émeutes massives à la frontière de Gaza, consécutives à une réduction du flux d'argent qatari vers l'enclave. Selon Kan, un compte-rendu de la réunion indique que Netanyahou avait "conclu et ordonné" d'avancer vers un "arrangement civil" avec le Hamas, d'augmenter le flux d'aide vers Gaza comme tactique de la carotte et du bâton, et de se préparer à mener des assassinats dans l'enclave. La nature exacte de cet "arrangement civil" reste floue.

Dans un communiqué, le bureau de Netanyahou n'a pas évoqué cet arrangement présumé, mais a affirmé que le rapport de Kan était une "continuation des efforts" pour détourner l'attention du public de "l'échec massif du Shin Bet et de son chef le 7 octobre".

Selon le communiqué du bureau du Premier ministre, l'agence de sécurité intérieure avait qualifié la gestion des émeutes à la frontière de "'succès' et de 'preuve que le Hamas est dissuadé et n'est pas intéressé par une escalade'".

C'est le Shin Bet, poursuit le communiqué, qui avait "recommandé l'utilisation de privilèges humanitaires pour le Hamas", tandis que Netanyahou "avait mis en garde contre les efforts d'acteurs régionaux pour conduire à une escalade à court terme" et avait ordonné aux chefs de la sécurité "de ne pas ignorer ou céder aux provocations du Hamas". Cette nouvelle controverse survient alors que Netanyahou chercherait à écarter Ronen Bar, qu'il a récemment retiré de l'équipe négociant le cessez-le-feu à Gaza et l'accord sur les otages.