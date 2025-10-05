Netanyahou aux familles endeuillées : "Aucune avancée tant que tous les otages ne seront pas libérés"

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a rencontré dimanche les familles endeuillées membres du Forum Gvoura et a posé une condition ferme à l'application du plan Trump : "Nous ne passerons à aucun des 21 articles du plan avant que le premier article - la libération de tous les otages, vivants et morts, tous sans exception - ne soit achevé. Tant que le dernier otage ne sera pas rentré, nous n'avancerons sur aucun autre point."

Lors de cette rencontre, Netanyahou a également précisé que "l'Autorité palestinienne ne gouvernera pas la bande de Gaza au lendemain de la guerre. Aucun représentant du Hamas ni de l'Autorité palestinienne ne sera impliqué dans le contrôle du territoire", ajoutant qu'"Israël sera responsable et impliqué dans le désarmement de Gaza."

Le chef du gouvernement a lancé un avertissement : "Si les otages ne sont pas libérés dans les délais fixés par le président Trump, Israël reprendra les combats avec le soutien total de tous les pays impliqués."

Samedi soir, Netanyahou avait annoncé dans une déclaration vidéo avoir chargé l'équipe de négociation, dirigée par le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, de se rendre en Égypte pour finaliser les détails techniques concernant la libération de tous les otages. L'objectif est de conclure les négociations en quelques jours seulement.

Vendredi dernier, le Hamas avait annoncé sa disposition à entrer immédiatement en négociations, après de larges consultations au sein de ses instances dirigeantes et entre les différentes factions palestiniennes. L'organisation ne s'est pas prononcée sur les articles concernant l'exil de ses dirigeants ou le désarmement, et semble vouloir participer à la gestion de Gaza "au lendemain" du conflit.

Trump a réagi à l'annonce de l'organisation terroriste en déclarant que "le Hamas est prêt pour la paix, Israël doit cesser les bombardements sur Gaza." Peu après, le bureau de Netanyahou a indiqué qu'Israël se préparait à la première phase du plan pour la libération immédiate de tous les otages.

Le chef d'état-major Zamir a précisé que "toutes les capacités de Tsahal seront allouées à la protection de nos forces." Une source israélienne a clarifié que l'arrêt des manœuvres ne fait pas partie du cessez-le-feu officiel, mais constitue une pause permettant au Hamas de commencer à organiser la libération des otages.