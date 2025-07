Netanyahou condamne les propos controversés du ministre Amihay Eliyahu sur l'"effacement" de Gaza

Articles recommandés -

Benjamin Netanyahou a publié au milieu de la nuit de jeudi à vendredi sur X une condamnation ferme des déclarations du ministre du Patrimoine Amihay Eliyahu concernant l'"effacement de Gaza". De manière significative, cette mise au point n'a été diffusée qu'en anglais sur le compte officiel "Prime Minister of Israel", et non sur ses comptes personnels en hébreu.

Des propos qui font scandale

Jeudi soir, Amihay Eliyahu avait provoqué une tempête internationale lors d'un entretien à la radio Kol Barama, déclarant que "le gouvernement court vers l'effacement de Gaza, Dieu merci nous effaçons ce mal. Tout Gaza sera juif". Le ministre avait également ajouté de manière provocante : "Nous n'avons pas à nous préoccuper de la faim dans la bande de Gaza. Nous sommes devenus complètement fous."

Une réaction diplomatique urgente

"Le ministre Eliyahu ne parle pas au nom du gouvernement que je dirige. Il ne fait pas partie du cabinet de sécurité qui mène les actions de guerre", a écrit Netanyahou. "Ses opinions lui appartiennent. Il s'oppose à l'accord de retour des otages et a choisi de démissionner. La politique de ce gouvernement est claire et uniforme. Ses déclarations ne la représentent pas."

L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, a immédiatement réagi en précisant que ces propos "ne reflètent pas la politique du Premier ministre Netanyahou et de son gouvernement. C'est exactement l'inverse qui est vrai". Leiter a même contacté Eliyahu par téléphone pour lui demander de revenir sur ses déclarations, soulignant lors d'un échange tendu que "cela nuit aux relations avec nos soutiens à la Maison Blanche, au Congrès, au Sénat et parmi les communautés chrétiennes américaines".

Une opposition unanime

Le chef de l'opposition Yaïr Lapid a dénoncé "un attentat moral et un désastre en termes d'image". "Israël ne convaincra jamais le monde du bien-fondé de notre guerre contre le terrorisme tant qu'elle sera dirigée par un gouvernement minoritaire extrémiste avec des ministres qui sanctifient le sang et la mort", a-t-il déclaré.

La députée travailliste Efrat Rayten a été encore plus directe, qualifiant Eliyahu d'"homme dangereux" et exigeant du gouvernement "une condamnation sans équivoque de ses propos". "Un ministre en exercice appelle ouvertement à de graves crimes de guerre", a-t-elle dénoncé.

Un timing diplomatique sensible

Cette polémique intervient à un moment crucial pour Israël sur la scène internationale, alors que le pays fait face à une pression croissante concernant la situation humanitaire à Gaza. Les propos d'Eliyahu risquent de compliquer davantage les efforts diplomatiques israéliens pour maintenir un semblant de soutien international à sa guerre contre le Hamas.