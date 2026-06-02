Netanyahou craindrait de nouvelles restrictions américaines sur les opérations israéliennes au Liban

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou redouterait que les tensions récentes avec le président américain Donald Trump au sujet d’une frappe israélienne envisagée contre Beyrouth ne conduisent Washington à imposer de nouvelles limites à la liberté d’action de Tsahal au Liban, selon des informations rapportées par la chaîne israélienne N12.

D’après le média, plusieurs responsables israéliens craignent que l’administration Trump ne se contente plus d’exiger qu’Israël renonce à frapper la capitale libanaise, mais cherche également à encadrer plus largement les opérations militaires israéliennes au Liban. Une source citée par la chaîne affirme que Netanyahou s’inquiète notamment d’une éventuelle exigence américaine selon laquelle Tsahal ne pourrait agir que face à une menace immédiate contre ses forces, ce qui constituerait un changement significatif par rapport à la politique actuelle.

Selon le reportage, Donald Trump aurait été irrité par un communiqué conjoint publié par Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz, ainsi que par une vidéo dans laquelle le Premier ministre menaçait de frapper Beyrouth. Un haut responsable américain cité par N12 affirme que le président américain estimait alors que Netanyahou était "hors de contrôle" et risquait de compromettre les négociations en cours avec l’Iran.

Une source israélienne ayant connaissance de l’échange a qualifié l’entretien téléphonique de "terrible conversation", affirmant que Trump avait exigé l’abandon immédiat des plans de frappe contre Beyrouth afin de ne pas mettre en péril les discussions diplomatiques avec Téhéran.

Le reportage révèle également qu’un autre appel entre les deux dirigeants avait eu lieu quelques jours plus tôt. Selon N12, Trump et Netanyahou s’étaient alors entendus pour qu’Israël diffuse un avertissement d’évacuation destiné aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du groupe terroriste Hezbollah, sans intention réelle de mener une frappe. L’objectif aurait été d’exercer une pression psychologique sur le Hezbollah et de favoriser les négociations avec le gouvernement libanais.

Toujours selon la chaîne, des responsables américains auraient ensuite craint que cette menace ne soit finalement suivie d’une véritable attaque. Donald Trump serait alors intervenu personnellement pour empêcher l’opération. Israël aurait déjà achevé ses préparatifs militaires et n’attendait plus qu’un feu vert américain avant que la frappe ne soit annulée.

Enfin, N12 affirme que les déclarations ultérieures de Benjamin Netanyahou, selon lesquelles Israël frapperait Beyrouth si le Hezbollah poursuivait ses tirs contre les villes israéliennes, auraient encore aggravé les tensions avec Washington et provoqué un nouvel échange téléphonique particulièrement sévère entre les deux dirigeants.