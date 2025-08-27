"Netanyahou est seul responsable du blocage des négociations", accuse le frère de l'otage Elkana Bohbot

Articles recommandés -

Yaakov Bohbot, frère d'Elkana Bohbot, otage à Gaza, a vivement critiqué mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'accusant d'être le seul responsable du blocage des négociations pour la libération des captifs.

Lors d'un entretien accordé à la radio israélienne Kan Reshet Bet, Il a affirmé que la conclusion d'un accord "ne dépend ni de Ben Gvir ni de Smotrich, mais uniquement de Netanyahou, quand il veut, il peut". Cette déclaration fait référence aux ministres Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich, souvent accusés de faire obstruction aux négociations.

Le frère de l'otage a exprimé son indignation face aux délais dans l'application d'un accord que le Hamas avait accepté et qui n'a été approuvé par Netanyahou qu'il y a un mois. "Nos proches vivent un enfer depuis bientôt deux ans, tandis qu'ici certains ont tout le temps du monde", a-t-il déploré.

Interrogé sur l'efficacité de la pression militaire pour obtenir un accord aux conditions d'Israël, Yaakov Bohbot s'est montré pragmatique : "Pourquoi miser sur des hypothèses quand nous avons quelque chose de concret ? Le Hamas est militairement vaincu, sa défaite politique ne viendra que par un accord".