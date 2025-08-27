Netanyahou estime que le 7 octobre n’aurait "probablement pas eu lieu" sous la présidence de Trump

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a affirmé mardi soir, lors d’une interview sur le podcast de Patrick Bet-David, que le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas aurait "probablement" été évité si Donald Trump avait encore été président des États-Unis.

"Probablement pas, mais c’est difficile à dire avec ces fous", a déclaré Netanyahou, ajoutant qu’il pense que "l’Iran aurait été plus prudent" sous l’administration Trump.

Le Premier ministre a également critiqué la politique de l’ancien président Joe Biden, qui avait temporairement imposé un embargo partiel sur certaines munitions lourdes destinées à Israël afin de faire pression pour un cessez-le-feu à Gaza. Netanyahou a salué la décision du président actuel de lever immédiatement cette restriction, la qualifiant de "mouvement nécessaire" pour soutenir l’effort militaire israélien.

Autre moment marquant de l’entretien : pour la première fois, Netanyahou a officiellement reconnu le génocide arménien perpétré par l’Empire ottoman entre 1915 et 1916. Interrogé sur l’absence de reconnaissance officielle par Israël, alors que de nombreux pays criminalisent la négation de la Shoah, il a répondu : "Je viens de le faire."

Ces déclarations interviennent alors que la guerre dans la bande de Gaza se poursuit et que les relations entre Jérusalem, Washington et Ankara demeurent sensibles sur fond de rivalités régionales et de pressions diplomatiques.