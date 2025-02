Netanyahou : "Il y avait du pessimisme, j'ai œuvré pour libérer les otages"

Benjamin Netanyahou a vivement défendu lundi à la Knesset la proposition du président américain Donald Trump pour l'avenir de Gaza, tout en critiquant l'opposition qui prône un retour de l'Autorité palestinienne dans l'enclave. "Vous avez toujours parlé d'une chose : qu'en est-il du jour d'après ? Eh bien, vous l'avez, le jour d'après. Mais ce n'est pas ce que vous préconisez - le récit raté d'Oslo - et vous refusez d'en tirer les leçons", a-t-il déclaré devant les parlementaires.

Le Premier ministre israélien a salué "la vision nouvelle et révolutionnaire" de Trump pour empêcher que "Gaza ne redevienne un État terroriste". "Vous, dans l'opposition, vous disiez qu'il n'y a pas le choix - nous devons ramener l'Autorité palestinienne à Gaza. Vous vouliez le retour de l'AP qui éduque ses enfants à la haine, qui paie les tueurs. Je reviens des États-Unis avec une vision différente - sans Hamas et sans Autorité palestinienne à Gaza", a-t-il souligné.

Netanyahu a également révélé qu'au début de la guerre, l'establishment militaire s'était montré pessimiste quant à la possibilité de récupérer les otages de Gaza. "Dès le début de la guerre, mes collègues du Cabinet et moi-même avons entendu des hauts responsables de la défense dire que nous ne pourrions peut-être pas ramener les otages. J'avais un point de vue différent. Je me suis battu pour cela, et je continue à me battre jusqu'à aujourd'hui."

Le dirigeant israélien a réfuté les accusations selon lesquelles il aurait entravé la libération des otages : "Pendant six mois, ils ont refusé de négocier. Jusqu'à ce que nous entrions à Rafah et qu'ils comprennent que l'aide ne viendrait de nulle part. Ils ont cédé face à notre détermination. Ils se sont pliés à l'accord que j'ai proposé. Certains parmi nous voulaient que nous acceptions leurs diktats et libérions 12 ou 14 otages. J'ai exigé que nous maximisions le nombre de libérés, j'ai insisté là-dessus et je continuerai d'insister. Tout le reste n'est que mensonge."