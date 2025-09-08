Netanyahou promet une opération terrestre "puissante" à Gaza et appelle les habitants à quitter les lieux

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé lundi une intensification majeure de l’offensive contre le Hamas, lors d’une visite au centre de commandement de l’armée de l’air. Selon lui, 50 « tours terroristes » ont été détruites en seulement deux jours dans la ville de Gaza.

« Ce n’est que le début de la manœuvre terrestre qui se prépare », a-t-il déclaré, affirmant que les forces israéliennes se rassemblent actuellement pour une opération de grande envergure dans Gaza City. Il a lancé un avertissement direct aux habitants : « Vous avez été prévenus, quittez la ville ! »

Netanyahou a également réagi à l’attentat meurtrier survenu plus tôt dans la journée à Jérusalem, au cours duquel deux terroristes palestiniens ont ouvert le feu à un arrêt de bus, tuant six civils et en blessant plusieurs autres. Il a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le Premier ministre a indiqué que les deux terroristes avaient été neutralisés mais a jugé cela insuffisant : « Nous devons aller plus loin, détruire les nids de terreur. Nous avons déjà évacué des camps de réfugiés et rasé leurs infrastructures, et nous ferons de même ailleurs », a-t-il prévenu.