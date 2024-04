Netanyahou reporte l'opération de Tsahal prévue à Rafah

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décidé de reporter l'opération prévue dans la ville gazaouie de Rafah, a rapporté dimanche soir la chaîne Kan 11 News. Cette décision intervient une semaine après que Netanyahou a annoncé une date pour l'action à Rafah, mais ces derniers jours, il a finalement choisi de la repousser.

Plus tôt dans la journée, Tsahal a annoncé, conformément à l'évaluation de la situation, la mobilisation d'environ deux brigades de réserve pour des activités opérationnelles sur le front de Gaza. "Leur appel permettra l'effort continu et la préparation pour défendre l'État d'Israël et la sécurité des civils", a déclaré l'unité du porte-parole de Tsahal dans un communiqué.

L'administration américaine a, à plusieurs reprises, souligné son opposition à une opération israélienne à Rafah. Le secrétaire d'État Blinken, qui s'est récemment rendu en Israël, a réitéré cette position en déclarant : "Nous partageons l'objectif d'Israël de vaincre le Hamas, responsable du pire massacre du peuple juif depuis l'Holocauste. Et nous partageons l'objectif d'assurer la sécurité à long terme d'Israël. Cependant, comme nous l'avons dit, une importante opération militaire terrestre à Rafah n'est pas la bonne façon de procéder."

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a ensuite déclaré : "Nous pensons qu'une offensive terrestre majeure [à Rafah] est une erreur" et serait un "désastre". La vice-présidente américaine Kamala Harris a déclaré à ABC News fin mars qu'elle n'exclurait pas des "conséquences" si Israël menait une opération militaire à Rafah.

Malgré la pression américaine, la mobilisation de réservistes par Tsahal laisse présager une éventuelle action militaire, bien que le timing reste incertain.