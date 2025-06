Netanyahou révèle avoir ordonné l'offensive contre l'Iran dès novembre et assure qu'il y aura une riposte

Benjamin Netanyahou a révélé vendredi soir avoir donné l'ordre d'éliminer le programme nucléaire iranien dès novembre 2024, soit plus de six mois avant l'offensive lancée dans la nuit. "J'ai donné instruction au système de sécurité il y a plus de six mois, en novembre 2024, l'ordre d'éliminer le programme nucléaire", a déclaré le Premier ministre dans une vidéo. L'opération avait initialement été programmée pour fin avril 2025. "J'ai fixé la date de l'opération à fin avril. Cela n'a pas pu se faire exactement à cette date pour diverses raisons", a-t-il expliqué, précisant que "la date définitive a été arrêtée sur recommandation de Tsahal, après consultation avec le chef d'état-major et le ministre de la Défense".

Netanyahou a justifié l'urgence de cette offensive : "Si l'Iran possède l'arme nucléaire, nous cesserons tout simplement d'exister. Nous ne survivrons pas." Il a souligné que l'Iran "accélérait clairement vers l'armement, c'est-à-dire la création d'armes, de bombes atomiques réelles". Le dirigeant a également évoqué la menace balistique : "Ils avancent pour créer un système qui produira 300 missiles balistiques par mois, soit 10 000 missiles en trois ans."

Netanyahou a confirmé le succès de la première phase : "Nous avons frappé une partie importante de l'état-major iranien, une partie importante des scientifiques nucléaires dirigeant les projets d'armes nucléaires." Il a précisé que "nous avons détruit Natanz, leur plus grande usine d'enrichissement".

Le Premier ministre a mis en garde contre une riposte certaine : "Il faut s'attendre à une attaque contre nous. Elle peut prendre la forme d'assauts par vagues très sévères." Il a exhorté les citoyens israéliens à "ne pas être euphoriques" et à "se rendre dans les espaces protégés".