Netanyahou s'oppose aux manifestations pour la fin de la guerre à Gaza : "elles garantissent la répétition des horreurs du 7 octobre"

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a vivement critiqué dimanche la mobilisation nationale pour le retour des otages qui se déroule à travers Israël. Lors de la réunion gouvernementale, il a accusé les manifestants de "durcir la position du Hamas" et de "garantir que les horreurs du 7 octobre se répètent".

"Ceux qui appellent aujourd'hui à la fin de la guerre sans défaite du Hamas non seulement durcissent la position du du groupe terroriste et éloignent la libération de nos otages, mais ils garantissent aussi que les horreurs du 7 octobre se répèteront et que nous devrons mener une guerre sans fin", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a défendu la stratégie militaire en cours, évoquant les opérations récentes : "Dans les dernières 24 heures, la marine a attaqué des stations électriques au Yémen, les soldats de Tsahal ont frappé à Zeitoun et éliminé des dizaines de terroristes dans la bande de Gaza. L'aviation a attaqué des dirigeants terroristes du Hezbollah et des sites de lancement au Liban."

Netanyahou a justifié les actions au Liban comme conformes à l'accord de cessez-le-feu : "Selon cet accord, nous appliquons par le feu toute violation et toute tentative d'armement du Hezbollah."

Il a réaffirmé les conditions israéliennes pour la fin du conflit : "Notre contrôle sécuritaire continu dans la bande de Gaza n'est qu'une de nos conditions pour terminer la guerre, conditions que le Hamas refuse d'accepter. Nous exigeons non seulement que le Hamas soit désarmé, mais aussi qu'Israël impose la démilitarisation de la bande de Gaza à long terme."

Le Premier ministre a dénoncé les exigences du Hamas : "Il veut que nous sortions complètement de tout Gaza, du nord, du sud, de l'axe de Philadelphie qui empêche la contrebande, et du périmètre de sécurité qui protège nos communautés. Ainsi, il pourra se réorganiser, se réarmer et nous attaquer à nouveau."

Aujourd'hui marque le 681e jour de guerre, avec 49 otages encore détenus par le Hamas. Des centaines de milliers d'Israéliens, des milliers d'entreprises, restaurants et organismes de différents secteurs, ont répondu à l'appel du Forum des familles des otages pour une grève nationale réclamant le retour de tous les captifs dans un accord unique et la fin de la guerre.

Outre les sites de protestation habituels au carrefour Kaplan et sur les autoroutes Ayalon, des manifestations se sont déroulées aux carrefours principaux du nord et du sud du pays, ainsi que devant les domiciles de députés et ministres.