Netanyahou salue "un jour historique", les familles des otages exigent des actes concrets

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a salué vendredi "l’un des plus grands accomplissements de la guerre" après l’annonce du retour de tous les otages, vivants et morts, détenus par le Hamas à Gaza. Dans une allocution solennelle, il a affirmé que cet objectif constituait "une promesse tenue" envers les familles et le peuple d’Israël.

"On nous disait qu’il fallait se faire à l’idée qu’aucun otage ne reviendrait vivant. J’ai pensé autrement et j’ai agi autrement", a déclaré Netanyahou, expliquant que la pression militaire et diplomatique combinée, notamment sous l’impulsion du président américain Donald Trump, avait permis de forcer le Hamas à céder.

Le Premier ministre a remercié Trump pour "sa direction mondiale et son amitié indéfectible", ainsi que ses envoyés Steve Witkoff et Jared Kushner, pour leur rôle dans la conclusion de l’accord. Il a aussi rendu hommage aux forces de sécurité israéliennes, aux familles endeuillées et aux rescapés.

Cependant, le Forum des familles pour le retour des otages a rapidement réagi au discours, exprimant à la fois prudence et scepticisme. Dans un communiqué, le mouvement a rappelé que Netanyahou "n’avait jamais défini le retour des otages comme un objectif de guerre" au cours des deux dernières années.

"Nous saluons la décision de mettre fin à la guerre et de ramener tous les otages", indique le communiqué, "mais l’épreuve reste celle des actes et des résultats. Les otages ont été enlevés sous la responsabilité de Netanyahou, il doit maintenant tous les ramener."

Selon le Forum, 49 personnes sont encore retenues à Gaza, vivantes ou mortes. Les familles appellent le gouvernement à utiliser tous les leviers nécessaires pour assurer leur libération rapide, et affirment que Netanyahou et son cabinet "seront jugés sur ce critère unique : le retour du dernier otage".

Dans son discours, Netanyahou a promis que tous les otages seraient rapatriés "dans les jours à venir", vivants pour leur réhabilitation et morts pour être inhumés en Israël. Mais pour les familles, la promesse ne suffira pas : "Le temps des paroles est révolu, seul le retour effectif de chaque otage comptera."