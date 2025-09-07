Netanyahou : "Si je dois choisir entre la victoire et la propagande négative à notre encontre, je choisis la victoire"

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ouvert la réunion hebdomadaire du gouvernement par un discours combatif, affirmant que l’armée israélienne intensifie son offensive dans la bande de Gaza et promettant de poursuivre les opérations jusqu’à la réalisation de tous les objectifs de guerre.

"Si je dois choisir entre la victoire sur nos ennemis et une mauvaise propagande contre nous, je choisis la victoire", a-t-il déclaré, soulignant que l’image d’Israël sur la scène internationale ne saurait primer sur la sécurité nationale.

Selon Netanyahou, les forces israéliennes ont renforcé leurs opérations dans la ville de Gaza et à ses abords, visant particulièrement les membres des unités Nukhba du Hamas, accusées d’avoir participé au massacre du 7 octobre 2023. Il a annoncé l’élimination d’un terroriste qui s’était vanté d’avoir tué dix Israéliens : "Nous avons prévenu sa famille : ce terroriste a été neutralisé. C’est un message clair, nous atteindrons tous les responsables."

Le Premier ministre a également indiqué que l’armée israélienne continuait de détruire des infrastructures stratégiques et des immeubles utilisés par le Hamas, tout en mettant en place de nouvelles zones humanitaires pour permettre aux civils palestiniens d’évacuer la zone de combat. Selon lui, près de 100 000 habitants auraient déjà quitté Gaza, malgré les tentatives du Hamas de les retenir pour les utiliser comme "boucliers humains".

Netanyahou a dénoncé la diffusion par le Hamas d’une vidéo qualifiée de "cruelle et ignoble" concernant les otages Alon Ahel et Guy Gilboa Dalal, assurant avoir personnellement exprimé son soutien aux familles.

Le Premier ministre a replacé l’offensive contre le Hamas dans un cadre régional plus large, visant à affaiblir l’axe iranien, qu’il considère comme la principale menace existentielle contre Israël. Il a revendiqué les récentes frappes israéliennes contre le Hezbollah, les Houthis, le régime syrien et l’Iran, estimant que ces actions ont permis d’“éloigner le danger de bombes nucléaires et de missiles balistiques”.

Enfin, Netanyahou a réaffirmé les trois objectifs stratégiques de l’opération : "Détruire le Hamas, ramener tous les otages et garantir que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël."