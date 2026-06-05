Netanyahou : "Si le Hezbollah accepte, je soumettrai l’accord de cessez-le-feu au cabinet"

Les discussions sur un possible accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah ont provoqué de vifs échanges lors de la réunion du cabinet politico-sécuritaire israélien tenue jeudi. Selon plusieurs informations issues de la réunion, les ministres ont exprimé des positions divergentes quant à l’opportunité de conclure un accord avec l’organisation terroriste libanaise.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué aux membres du cabinet qu’aucun accord n’était actuellement sur la table, le Hezbollah ayant rejeté les propositions examinées jusqu’à présent. Il a toutefois précisé que si l’organisation venait à accepter les termes d’un cessez-le-feu, le texte serait soumis à l’approbation du gouvernement. "Si le Hezbollah accepte, je vous apporterai l’accord pour validation", a-t-il déclaré.

Plusieurs ministres ont toutefois exprimé leur scepticisme, voire leur opposition, à l’idée d’une trêve. Le ministre Eli Cohen a estimé qu’Israël devait répondre avec davantage de fermeté aux attaques du Hezbollah, affirmant qu’un État "normal" aurait infligé des dommages bien plus importants à l’organisation. De son côté, Zeev Elkin a jugé que le Hezbollah ne semblait pas réellement intéressé par un cessez-le-feu et a appelé à poursuivre les ripostes israéliennes.

La ministre Orit Strook a évoqué la nécessité de repenser la frontière avec le Liban, tandis que le ministre Yitzhak Wasserlauf a critiqué l’idée même d’un cessez-le-feu, estimant que la période actuelle n’était pas favorable à Israël et qu’il ne fallait pas agir uniquement pour satisfaire les attentes américaines.

Le ministre Itamar Ben Gvir a, quant à lui, exhorté Netanyahou à faire comprendre au président américain Donald Trump la nécessité d’intensifier les opérations contre les bastions du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Il a plaidé pour une manœuvre militaire plus large, estimant que la sécurité des soldats israéliens devait primer sur toute autre considération.

À l’inverse, le ministre des Finances Betsalel Smotrich a considéré qu’un cessez-le-feu obtenu dans les conditions actuelles pourrait constituer "un immense succès" pour Israël.

Malgré ces divergences, Benjamin Netanyahou a rappelé qu’aucune décision ne serait prise tant qu’un accord n’aurait pas été accepté par le Hezbollah, soulignant que le processus restait pour l’heure à l’état de négociation.