Netanyahou souhaite reprogrammer une réunion à Washington sur Rafah, annulée après l'abstention américaine à l'ONU sur Gaza

Selon un responsable américain, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a demandé à la Maison Blanche de reprogrammer une réunion concernant une éventuelle opération israélienne à Rafah, que le Premier ministre avait annulée plus tôt cette semaine. Bien que le bureau de Netanyahou ait nié avoir donné l'autorisation finale pour un tel voyage, un responsable israélien a déclaré que les informations n'étaient "pas fausses" et que le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et le président du Conseil de sécurité nationale Tzachi Hanegbi se rendraient probablement à Washington une fois la réunion finalisée.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a confirmé que Netanyahou avait accepté de reprogrammer la réunion dédiée à Rafah et que les deux parties travaillaient à trouver une date appropriée. Netanyahou a expliqué que sa décision d'annuler le voyage à Washington avait été prise en signe de protestation contre la décision de l'administration Biden de permettre l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Le dirigeant israélien a déclaré que l'abstention des États-Unis lors du vote de l'ONU était "très, très mauvaise", et qu'elle "a encouragé le Hamas à adopter une ligne dure et à croire que la pression internationale empêcherait Israël" d'atteindre ses objectifs de guerre.

Haim Zach/GPO

Cependant, un haut responsable américain a déclaré que le rejet par le Hamas de la dernière offre d'échange de prisonniers avait été émis avant la résolution, accusant Netanyahou de faire de la politique avec ses affirmations. Le sénateur républicain Lindsey Graham a minimisé les tensions croissantes entre la Maison Blanche et Netanyahou, affirmant que la situation "n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît" et que le Congrès réagirait violemment s'il y avait la moindre suggestion de ralentir les livraisons d'armes à Israël en temps de guerre.

Graham a également rejeté les accusations selon lesquelles Israël utiliserait la famine comme arme de guerre à Gaza, qualifiant ces propos de "diffamation". Il a souligné les efforts "incroyables" déployés par Israël pour atténuer l'impact sur la population civile palestinienne, tout en critiquant l'UNRWA et le système éducatif palestinien pour avoir enseigné aux enfants "à tuer tous les Juifs".