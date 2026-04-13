Netanyahou soutient le blocus contre l’Iran et souligne une coordination "sans précédent" avec Washington

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé la poursuite des opérations militaires en cours, tout en affichant un soutien clair à la décision du président américain Donald Trump d’imposer un blocus maritime à l’Iran. Lors du conseil des ministres, il a insisté sur la coordination étroite entre Israël et les États-Unis, évoquant des échanges quotidiens avec l’administration américaine et un niveau de coopération qu’il qualifie d’"inédit".

Netanyahou a notamment indiqué s’être entretenu avec le vice-président américain JD Vance, qui lui a détaillé l’état des négociations avec Téhéran. Selon lui, leur échec résulte d’une violation des engagements par l’Iran, notamment sur la question de la navigation maritime. Washington place désormais au cœur de ses exigences le démantèlement des stocks d’uranium enrichi et l’arrêt total de l’enrichissement sur le long terme.

Sur le terrain, le chef du gouvernement a souligné que les combats se poursuivent activement, en particulier dans le sud du Liban, avec un accent mis sur la zone de Bint Jbeil. Il a évoqué la mise en place d’une "zone de sécurité" élargie destinée à éloigner les menaces, qu’il s’agisse d’infiltrations ou de tirs antichars et de roquettes, tout en saluant l’engagement des forces israéliennes, notamment des réservistes.

Dans un registre plus symbolique, à la veille de Yom HaShoah, Netanyahou a établi un parallèle entre le passé et la situation actuelle, affirmant que l’État d’Israël est désormais en mesure de se défendre face à ses ennemis. Il a évoqué les sites nucléaires iraniens comme des menaces existentielles, estimant que sans l’action d’Israël, ils pourraient devenir l’équivalent moderne des camps de la mort nazis. "Le peuple juif n’est plus une proie. Nous combattons ceux qui veulent nous détruire", a-t-il déclaré, réaffirmant que la puissance militaire israélienne garantit qu’"il n’y aura pas de nouvelle Shoah".