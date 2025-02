Netanyahou : "Trump est le plus grand ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche"

À l'issue de sa visite à Washington, Benyamin Netanyahou s'est entretenu avec Mark Levin sur Fox News, dressant un portrait élogieux de Donald Trump et de sa politique pro-israélienne. "Je pense que le président Trump est le plus grand ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche", a déclaré le Premier ministre israélien, soulignant le renforcement sans précédent de l'alliance américano-israélienne sous sa présidence.

Netanyahou a particulièrement mis en avant les actions concrètes de Trump dès son retour au pouvoir, notamment "la livraison d'armes qui nous étaient refusées, alors que nous menons une guerre sur sept fronts pour notre existence". Il a également salué son engagement contre l'antisémitisme et son opposition à la Cour pénale internationale.

Sur la question iranienne, le dirigeant israélien a révélé avoir discuté avec Trump du programme nucléaire de Téhéran : "L'Iran ne peut pas être autorisé à posséder des armes nucléaires. Nous sommes d'accord sur ce point". Concernant le conflit à Gaza, Netanyahou réaffirme ses trois objectifs de guerre : "Détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, libérer tous les otages, et s'assurer que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël".

Répondant aux critiques l'accusant d'entraver la libération des otages, le Premier ministre a fermement rejeté ces allégations : "C'est faux. Ce sont ceux qui les gardent dans ces cachots, ces terroristes du Hamas, pas moi". Il a par ailleurs annoncé que "d'ici la fin de la semaine prochaine, nous aurons probablement libéré environ 75 % des otages vivants". "Lorsqu'il n'y a pas de divergences entre un président américain et un Premier ministre israélien, cela renforce notre position", a-t-il ajouté, "cela raccourcit les conflits militaires et nous permet d'obtenir une victoire rapide et de changer le Moyen-Orient".