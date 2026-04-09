Netanyahu assure que les frappes contre le Hezbollah se poursuivront : « Nous continuerons jusqu’à la sécurité totale »

Benjamin Netanyahou a réaffirmé ce jeudi la détermination de son gouvernement à poursuivre ses opérations militaires contre le Hezbollah, publiant sur les réseaux sociaux des documents détaillant les frappes menées par l’armée de terre et l’armée de l’air.

« Nous continuons à frapper le Hezbollah avec force, précision et détermination », a déclaré le premier ministre, soulignant que les opérations se poursuivraient jusqu’à ce que la sécurité soit restaurée pour les habitants du nord d’Israël.

Le Premier ministre a confirmé l’élimination d’Ali Youssef Harshi, secrétaire personnel du secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, et l’un de ses plus proches collaborateurs à Beyrouth.

Dans le même temps, Tsahal a mené de nouvelles attaques ciblées dans le sud du Liban, touchant des points de passage utilisés pour le transfert de milliers d’armes, des dépôts d’armes et des quartiers généraux de l’organisation.

« Notre message est clair : quiconque menace les citoyens israéliens en subira les conséquences. Nous continuerons de frapper partout où cela sera nécessaire », a insisté Netanyahou. Par ces mots, le chef du gouvernement enfonce le clou et tient à signifier que le Liban n'est pas inclus dans l'accord de trêve négocié par les Etats-unis avec l'Iran.

Ces déclarations interviennent au lendemain de frappes israéliennes particulièrement intenses, Tsahal ayant frappé plus de cent cibles du hezbollah en dix minutes. La France et la Grande-Bretagne ont condamné ces opérations.