« Ni guerre, ni paix » : le Qatar avertit sur l'impasse qui guette à Gaza

La bande de Gaza pourrait s'enliser dans une situation de « ni guerre, ni paix », avec une présence militaire israélienne durable, si la communauté internationale ne parvient pas à mettre en place une force de sécurité internationale. C'est l'avertissement lancé vendredi par Majed al-Ansari, conseiller du Premier ministre qatari et porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans une interview accordée au Guardian.

« Il est nécessaire que la communauté internationale intervienne, évalue les dégâts, entame la reconstruction et s'y attelle, afin de garantir formellement la paix », a déclaré le diplomate. « C'est ce qui permettra de faire basculer le processus de la guerre vers l'après. » Selon al-Ansari, le Qatar espère que le Conseil de sécurité de l'ONU adoptera une résolution mandatant « une administration et une force internationale à Gaza, ce qui nous permettrait de stabiliser la situation ».

Le diplomate a confirmé que plusieurs pays, tant régionaux qu'internationaux, ont manifesté leur accord de principe pour participer à une telle mission. Toutefois, une concrétisation nécessiterait « un mandat très concret pour les forces armées ».

Al-Ansari a également évoqué les défis qui retardent la mise en œuvre complète de l'accord de cessez-le-feu. Parmi les principaux obstacles figurent la difficulté d'exhumer et d'identifier les dépouilles des otages décédés, ainsi que « les violations de Tsahal qui entraînent chaque jour la mort de Palestiniens ». « De nombreux défis restent à relever avant de pouvoir passer à l'étape suivante », a-t-il souligné.

Le diplomate qatari est également revenu sur la tentative d'assassinat de hauts responsables du Hamas menée par l'armée israélienne à Doha le 9 septembre dernier, un événement qui a profondément affecté le rôle de médiateur du Qatar. « Ce complot visait à nous évincer, non seulement des pourparlers sur Gaza, mais aussi de notre rôle de médiateur international crédible », a accusé al-Ansari. « Nous menions plus de dix médiations le jour de l'attaque. »

Le conseiller a indiqué que Doha ne pouvait « ignorer cette attaque et continuer à travailler comme avant ». Il a précisé que les États-Unis devaient garantir qu'aucune autre opération ne serait menée sur le sol qatari pour permettre la reprise des négociations.

Cette position témoigne de la tension persistante entre le Qatar et Israël sur fond de médiation dans le conflit à Gaza, le petit émirat du Golfe jouant un rôle central dans les tractations entre les parties.