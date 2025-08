Nimrod Cohen, otage à Gaza, aurait dû être libéré de son service militaire ce lundi

Articles recommandés -

Nimrod Cohen aurait dû être libéré de son service militaire obligatoire ce lundi, mais le jeune soldat israélien reste captif du Hamas depuis 668 jours. Sa mère, Vicky, a exprimé dimanche soir sa détresse sur les réseaux sociaux : "Aujourd'hui, cela m'a frappée. Mon Nimrod devait être libéré demain de Tsahal, après avoir passé la majeure partie de son service en captivité. Il ne sera pas libéré demain. Je ne sais pas quoi dire. Cette fois, je reste sans mots."

Le jeune homme faisait partie de l'équipage du char numéro 3, commandé par le lieutenant Omer Neutra, tué le 7 octobre. Leur blindé avait été dépêché en ce "samedi noir" vers la barrière frontalière avec Gaza. L'équipage comprenait aussi le sergent Oz Daniel et le sergent Shaked Dahan, tous deux tombés au combat avant d'être emmenés à Gaza.

Une enquête préliminaire a révélé plusieurs dysfonctionnements techniques du char qui ont contribué à l'échec de la mission et à l'enlèvement des soldats. Le blindé ne circulait pas normalement mais était transporté sur un porte-char vers son poste de garde.

Leur véhicule a pris feu sous les tirs d'obus et de roquettes RPG près de la barrière de sécurité, à proximité du poste du "Beit Halavan" près du kibboutz Nir Oz. Des dizaines de combattants du Hamas ont été filmés autour du char en flammes. Cette image, montrant le blindé incendié et les terroristes extrayant les soldats du véhicule, est devenue l'un des symboles de l'impuissance et de l'échec de Tsahal lors de la matinée du 7 octobre.

L'histoire de Nimrod Cohen illustre tragiquement le sort de nombreux jeunes Israéliens dont la vie a basculé ce jour-là, transformant leur service militaire en un cauchemar sans fin.