Nir Oz : la boucle enfin bouclée avec le retour du 76e habitant du kibboutz pris en otage le 7 octobre

755 jours après l’attaque sanglante du Hamas contre Israël, le kibboutz Nir Oz tourne une page de son histoire tragique. Le retour du corps de l'ex-otage Amiram Cooper marque symboliquement la fin d’un long cycle de douleur : les 76 habitants du kibboutz pris en otage le 7 octobre sont désormais revenus en Israël.

Le 7 octobre 2023, Nir Oz, paisible communauté agricole du Néguev occidental, est devenu l’un des symboles de l’horreur. Sur les quelque 400 habitants que comptait le kibboutz avant l’attaque, 47 ont été assassinés et 76 enlevés vers la bande de Gaza. En quelques heures, un quart des habitants a été tué ou capturé, tandis que la quasi-totalité des maisons étaient incendiées par les assaillants.

« 755 jours après le massacre, plus aucun habitant du kibboutz Nir Oz n’est retenu en captivité à Gaza », a déclaré la communauté dans un communiqué. « Ce jour-là, notre foyer est devenu l’épicentre d’une tragédie nationale. Aujourd’hui, avec le retour du dernier d’entre nous, nous pouvons commencer à nous reconstruire et à faire le deuil de nos 65 proches qui ne reviendront jamais. »

Selon une enquête interne de Tsahal, environ 500 terroristes — soit plus que le nombre de civils présents — ont envahi Nir Oz ce matin-là. Le kibboutz, situé à trois kilomètres de la frontière de Gaza, n’a bénéficié d’aucune protection militaire. Pendant plus de sept heures, les habitants ont résisté seuls, sans aide extérieure. Les forces de sécurité n’ont pénétré dans le kibboutz qu’à 12 h 30, quarante minutes après le départ des derniers terroristes. Il ne s’agissait pas de soldats de Tsahal, mais d’un groupe d’agents de la police des frontières.

Plus de 70 % des habitations ont été détruites, les infrastructures anéanties, les champs ravagés par les flammes. Les survivants ont été évacués vers des hôtels à Eilat, avant d’être relogés dans des structures temporaires au centre du pays. Malgré la dispersion, la communauté a tenté de maintenir une vie collective : réunions, cours, soutien psychologique et entraide.

Depuis, la reconstruction avance lentement. Des familles sont revenues s’installer sur le site, dans des caravanes et conteneurs aménagés, tandis que l’État et des organisations de bénévoles œuvrent à rebâtir le village.