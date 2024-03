Nord d’Israël : Benny Gantz s’attend à des combats sur la durée mais pas "illimités"

Le ministre du cabinet de guerre israélien, Benny Gantz, qui a effectué lundi une tournée dans le nord d'Israël, près de la frontière avec le Liban, y a déclaré qu'il s'attendait à de longs combats, mais pas "illimités". L'ancien chef d'état-major de l’armée israélienne et ministre de la Défense s'est entretenu avec des membres de Tsahal, des équipes civiles d'intervention d'urgence, ainsi qu'avec des habitants et des travailleurs des localités de la région.

Ayal Margolin/Flash90

"Nous sommes dans la réalité d'un combat sur la durée mais ce temps n'est pas illimité", a-t-il assuré. "L'État d'Israël ne doit pas permettre une nouvelle année perdue dans le nord. Nous respectons et accomplissons notre ordre moral pour protéger les communautés du nord et il en est de notre responsabilité en tant que pays de ramener les habitants chez eux en toute sécurité et nous nous préparons pour cela", a-t-il poursuivi.

"Aujourd'hui, j'ai entendu des choses très dures sur ce que vivent les résidents du nord et je voudrais leur dire que nous comprenons les énormes difficultés qu'ils rencontrent, que nous voyons leur courage et que toute la société israélienne est derrière eux", a affirmé Gantz. "Il y a environ deux mois, à mon initiative, nous avons réuni le cabinet de guerre ici et avons pris la décision d'avancer un plan pour renforcer la région. Le fait que ce plan n'ait pas été mis en œuvre n'est pas seulement un préjudice pour les habitants du Nord, c'est aussi un préjudice pour la sécurité du pays et sa résilience. J'ai l'intention d'agir pour que ce plan soit mis en œuvre le plus rapidement possible".

Yonatan Sindel / Flash90

Il a ensuite fait référence aux débats du moment sur l’enrôlement dans l’armée des juifs ultraorthodoxes soulignant qu’"il n'est pas possible que, au moment même où toute la société se mobilise, le gouvernement promeuve une loi qui effrite les fondations de cette unité". "Nous voulons des accords, mais des accords qui apportent une solution équitable au recrutement pour le service de tous. Nous voulons une solution, pas une exemption", a continué le ministre. "Mes amis et moi-même ne pouvons ne pouvons pas faire partie d'un gouvernement qui adopte une telle loi, surtout en temps de guerre", a-t-il conclu.