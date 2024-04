L'√Čgypte se pr√©pare √† l'op√©ration isra√©lienne √† Rafah en relevant le niveau d'alerte dans le Sina√Į

Des instructions ont √©t√© donn√©es √† plusieurs secteurs de la zone du canal de Suez et aux districts du Sina√Į pour augmenter le niveau de vigilance et annuler les vacances √† partir de mardi, en pr√©vision d'une op√©ration isra√©lienne √† Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, frontali√®re de l'√Čgypte, a rapport√© le quotidien qatari Al-Araby Al-Jadeed. Les sources du journal ont expliqu√© que les directeurs d'h√īpitaux de ces zones avaient re√ßu pour instruction de transf√©rer les op√©rations chirurgicales pr√©vues vers les h√īpitaux des districts voisins et de rappeler les m√©decins en vacances. Une source diplomatique a affirm√© au journal que des instructions avaient √©t√© donn√©es aux responsables charg√©s des questions palestiniennes et isra√©liennes au minist√®re √©gyptien des Affaires √©trang√®res d'annuler leurs vacances √† partir de la semaine prochaine. Les m√™mes instructions ont √©t√© donn√©es suite √† la r√©union mercredi du chef du Shin Bet Ronen Bar et du chef d'√©tat-major Herzi Halevi avec le chef d'√©tat-major √©gyptien Osama Askar et le chef des renseignements g√©n√©raux Abbas Kamel. La source a d√©clar√© que les √Čtats-Unis tentaient √† la derni√®re minute de "contenir" les cons√©quences d'une op√©ration et non de l'emp√™cher.