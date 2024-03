Kiryat Shmona : l'homme tué par une roquette du Hezbollah identifié comme Zahar Bashara, druze d'Ein Kaniya dans le Golan

Les services de secours israéliens du Magen David Adom (MDA) ont annoncé qu'un ouvrier âgé de 25 ans a été déclaré mort sur place, après avoir été dégagé des décombres d’un bâtiment lourdement endommagé par un tir de roquette. L’ouvrier a été extrait par les pompiers, qui ont ensuite éteint l'incendie qui s'était déclaré sur les lieux. Il a plus tard été identifié comme étant Zahar Bashara, habitant du village druze d'Ein Kaniya dans le Golan.

Israel Fire & Rescue Authority

Parallèlement, les services d'urgence ont répondu à plusieurs appels signalant des chutes de roquettes dans la ville de Kiryat Shmona et ses environs. "Immédiatement après le déclenchement des sirènes, nous avons entendu des explosions. Nous avons fouillé la zone et vu une épaisse fumée s'élever de l'une des usines, d’où un ouvrier de 30 ans a été secouru conscient et indemne. Il nous a dit que son ami était toujours coincé dans le bâtiment", ont expliqué les secouristes du MDA qui se sont rendus sur les lieux.

"De nombreuses forces de Tsahal, de la police et des pompiers sont arrivées sur les lieux et, après une désincarcération complexe, ont trouvé un jeune homme de 25 ans, non-résident de la ville, inconscient, sans pouls et sans respiration, souffrant d'une grave lésion multisystémique, et nous avons dû constater son décès sur place", ont-ils ajouté. "Aucune victime n’a été signalée dans toutes les autres zones que nous avons fouillées".

L'organisation terroriste du Hezbollah a revendiqué les tirs de plus de 30 roquettes sur le nord d'Israël, déclarant : "Nous avons tiré des dizaines de roquettes sur la colonie de Kiryat Shmona et sur la brigade commando 769."

Au cours de la nuit, Tsahal a attaqué au nord de la région de Baalbek, au cœur du Liban, en réponse aux tirs effectués en direction de la région de Meron, dans le nord d’Israël. Un complexe militaire de l'unité aérienne du Hezbollah, où se trouvaient un lance-drones et plusieurs autres bâtiments militaires a été visé. Tsahal a également confirmé avoir éliminé un terroriste qui jouait un "rôle central" dans la planification d’attaques contre le territoire israélien, lors d'une frappe ciblée sur un bâtiment militaire dans la région d'Al-Habaria, au Sud-Liban. D’autres terroristes qui se trouvaient avec lui ont également été éliminés dans le bombardement.